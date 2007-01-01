Афиша Обнинск
Криминал

28-летний калужанин попался с синтетическим наркотиком

15 августа пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о задержании 28-летнего местного жителя.
Ольга Володина
15.08, 10:21
Фото: Пресс-служба УМВД по Калужской области
По данным ведомства, мужчина подозревается в незаконном хранении синтетического наркотика мефедрона.

Оперативники получили информацию о возможной причастности гражданина к наркообороту и проверили её. При личном досмотре у мужчины действительно обнаружили запрещённое вещество, которое он, по его словам, хранил для личного употребления.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы. Расследование продолжается.

