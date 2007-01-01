Пенсионер в Дзержинском районе отдал мошенникам 5,6 миллионов рублей
73-летнего руководителя коммерческой организации обманули по телефону. Об этом сообщили в прокуратуре региона в четверг, 14 августа.
Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности и убедили мужчину проверить подлинность его денег, а заодно «защитить» их от мошенников.
Доверчивый пенсионер выполнял все указания аферистов: снял свои сбережения, оформил кредит и частями передал деньги курьерам. В итоге он лишился 5,6 миллиона рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».