Новость дня Криминал

Пенсионер в Дзержинском районе отдал мошенникам 5,6 миллионов рублей

Дарья Джуманова
15.08, 08:47
0 393
73-летнего руководителя коммерческой организации обманули по телефону. Об этом сообщили в прокуратуре региона в четверг, 14 августа.

Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности и убедили мужчину проверить подлинность его денег, а заодно «защитить» их от мошенников.

Доверчивый пенсионер выполнял все указания аферистов: снял свои сбережения, оформил кредит и частями передал деньги курьерам. В итоге он лишился 5,6 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

