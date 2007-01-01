Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Людинове задержали подозреваемого в убийстве местного жителя
Новость дня Криминал

В Людинове задержали подозреваемого в убийстве местного жителя

Дарья Джуманова
14.08, 14:55
0 705
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Напомним, тело погибшего с признаками насильственной смерти было обнаружено в среду, 13 августа, в одном из подъездов жилого дома города. 

Как сообщили в прокуратуре региона в четверг, смерть 62-летнего мужчины наступила в результате тупой травмы грудной клетки, приведшей к множественным переломам ребер.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
25%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InB1SGJqNkp1Q2ZqZ2VjUU0zWVlPZ1E9PSIsInZhbHVlIjoid29jeCswTlI3ZVV3QW11bitqS3l4M2txa0I0aEJYejRMT2hCekd6cEJ2Njd2Y0M5dTFkWTlDVGJqTm1xVDRXdmxrcUlXd2pkV1hDbG5IMkhyZGtmV1JrV3NQenlpN2VZV3VuSHY5ZzJkelc1eEpzaCtKV2lRNVZnUnY0a04rNEZLMERnby9mdjBDenhPT0dwKzNScG9vM095RXBBVGRCYkptQWVPVkNCYU5kb3dsRXJnVVF4a3lzTWYxNUxkeXVyRlBBWDVDaWVqTEFDbWdMckd3OVFXSlBLN2ppVE5hWUFTRFlrVEd3RjRiYXgvZEZyTW9VckxOa1p5cUhycEg3QmNRVXFkc3lkNVJialNlNVZPZ1dPR2J1UE9MN3gyQWNyYWNyYWVyS2FLQmRXakx3RkVFamg3ZjJneUVXU2NqRmwyOXowYTRaUmRZWVpNTUJRMnRkUEM3OFpmQ1g1Tkt1eCtadnpjRThNVUtTZUJHKzV1dCs4SzRWeEhpVWViVnlrRTcySklwMkRGdmVxa3dZdktqRzdqc1VoUnhmdVRqNjlTb253NlhSdDVRSjM1UHZRbzV6b294NEZTZ3cyNVpoMiIsIm1hYyI6IjBiNTJmNmQ3ZjUzODI4OGU0YzY2YjMzYmUwMjY5MjY5MjkwZGM3NWY0NjUyNDFlZDRlMDM1NzE2Y2UwZDc2ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtjR3VZU3lCQUV3aHpWTUxJYTdxTXc9PSIsInZhbHVlIjoiZmROU3R2a1FhRkxmNnRVd0NHT0J2ckhldUtudlBGbUhUbkgyTDcwL1ZwTGMySlQ3cTZCR09aQ1cvMXBFQytTd1BpL3RVY3VVc2ZsUWwyVjVqaXphRFE4UGRETmliaHZNeTQ3L3dJaDEvU3BDQ1FhMkp1L0haTlVobkhHSG5rcVdsV0tGUElmdUNPV3pxWVVyVlk2akdYc3FEbmt2a2l1M00xMXV6RzBpSW0wVWEySHhMYWVpWURVYTJqSmJyMVZneVNjUXBXNmJ1RWdSQVBySWRqOURBWXMxSHNTL1JxT0E4NjBMcFc0Q3NXL2F0SzFHWnZHYTZQekZJQ0tzS0huQlNIeWxaQmo2eVRKRmJNUWxjWDVQT1EwVUlCRjdINU5wVFdJNS9BQnNqQzQ5ZnAzWjhOQ0FrWXJiVERPS0VTak95ZTlHdEF4eUpIWkdKY0hQWmFuclJSZWpNNUkwWHM1VURMMTdScjcxbjlGT3BRY1l0bHRXVlhHYmNLSForOHBoR015d1RSVTBQM1BJQUlDdW9zVjVZUlQ1d3FGUDFteG5HaG5qU3MxbVUvNFZyMGF2OTNXRktUR3VkWDF1WkxTS3RKOVBjcXV1UlZIUjhBQUdTamdPRWVqb2pwZ3U3cHNiV1ZUWVNKTTB3Vlg0N09ObEpwTC9uakRMVTlNcHJVOGxxY0VZUWltRnMwMzZRRnNJVzdEcGx4NWJ6bUxsdG1BeWZtT0JMbU16bGdWVjZnOEY2K29wbVlnd0FkUkhVMFFpdHRjcWJ6eTJaVkovQXoyNUJrRWxnWWFPazhHZ2FQRTZjRktSK1F1Zk9qQ1lKVkg4di9MclNxbmJhcmNOZUI1VSIsIm1hYyI6IjA3YjVjYmMxOWYxNmQ4MDYwOWFkOTBmZjMyOWFhNzBmZDRhYTNhMWNlMWJmOTY5NDA1NTI1YmE5YzY1NjUzYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+