В Людинове задержали подозреваемого в убийстве местного жителя
Напомним, тело погибшего с признаками насильственной смерти было обнаружено в среду, 13 августа, в одном из подъездов жилого дома города.
Как сообщили в прокуратуре региона в четверг, смерть 62-летнего мужчины наступила в результате тупой травмы грудной клетки, приведшей к множественным переломам ребер.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».