Главная Новости Криминал Жителей Козельского района заставили работать за мошенничество на пункте выдачи
Криминал

Жителей Козельского района заставили работать за мошенничество на пункте выдачи

Дарья Джуманова
14.08, 11:17
21-летняя девушка и ее 22-летний сообщник признаны виновными по статье «Мошенничество в крупном размере». Об этом сообщили в прокуратуре региона в четверг, 14 августа.

С октября 2023 года по февраль 2025 года они подменяли товары в пункте выдачи, а затем оформляли возврат через программу, к которой у девушки был доступ. Таким образом, они украли более 80 товаров на общую сумму 300 тысяч рублей.

В суде оба признали свою вину и возместили ущерб. Суд назначил им наказание в виде трех лет принудительных работ.

