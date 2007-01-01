Афиша Обнинск
Житель Дзержинского района лишился 5,6 миллионов рублей из-за телефонных мошенников
Новость дня Криминал

Житель Дзержинского района лишился 5,6 миллионов рублей из-за телефонных мошенников

Дарья Джуманова
14.08, 10:54
0 358
Преступники действовали хитро: сначала представились сотрудниками телефонной компании и выманили у мужчины паспортные данные под предлогом «переоформления договора». Об этом сообщили в полиции в четверг, 14 августа.

Затем позвонил «госслужащий», заявив, что данные похищены и теперь денежные средства, которые он хранит на счетах в банке в опасности, преступники оформили на него крупный кредит и все средства пошли на финансирование преступной деятельности. Поддавшись панике, мужчина поверил третьему звонку — «полицейскому», который убедил его снять все деньги и передать курьеру, который находился в другом городе, для защиты. 

Потерпевший несколько раз отдавал накопления и даже кредитные средства, веря, что они «сохранятся на спецсчете». В итоге он потерял 5,6 миллионов рублей. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновников разыскивают.

мошенничество
