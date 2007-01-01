Житель Тарусы вернул украденные мошенниками деньги с помощью прокуратуры
13 августа прокуратура Тарусского района сообщила, что помогла местному жителю вернуть 12 500 рублей, похищенные с его банковского счета.
Злоумышленники убедили мужчину перевести деньги для покупки туристических билетов. Из-за проблем со здоровьем пострадавший не смог самостоятельно обратиться в суд, поэтому прокуратура взяла дело под контроль.
Надзорное ведомство подало иск к владельцу счета, на который были переведены украденные средства. В результате суд удовлетворил требования, и деньги вернулись на счет потерпевшего.