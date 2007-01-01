Афиша Обнинск
Криминал
Криминал

Житель Тарусы вернул украденные мошенниками деньги с помощью прокуратуры

Дарья Джуманова
13.08, 14:47
13 августа прокуратура Тарусского района сообщила, что помогла местному жителю вернуть 12 500 рублей, похищенные с его банковского счета.

Злоумышленники убедили мужчину перевести деньги для покупки туристических билетов. Из-за проблем со здоровьем пострадавший не смог самостоятельно обратиться в суд, поэтому прокуратура взяла дело под контроль.

Надзорное ведомство подало иск к владельцу счета, на который были переведены украденные средства. В результате суд удовлетворил требования, и деньги вернулись на счет потерпевшего.

