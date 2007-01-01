Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге главбух похитила 6,5 миллионов рублей у работодателя
Новость дня Криминал

В Калуге главбух похитила 6,5 миллионов рублей у работодателя

Дарья Джуманова
13.08, 11:19
0 838
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

52-летняя главный бухгалтер фирмы по продаже автозапчастей и ремонту машин обвиняется в краже более 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции 13 августа.

Женщина, имея доступ к счетам и электронным подписям, с 2021 по 2024 год переводила себе деньги, предназначенные для оплаты поставок. Всего она совершила около 200 незаконных транзакций. Украденные средства она тратила на погашение долгов и личные нужды.

Обман вскрылся в сентябре 2024 года, когда поставщики начали жаловаться на неуплату.

Бухгалтера уволили, а дело передали в суд. Ей грозит наказание по статье о присвоении средств в особо крупном размере.

Новости по тегу
кража
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
33%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5tMVpWeGhYNVE2K0N2WEtHOEpkbGc9PSIsInZhbHVlIjoicC9KTW1PUDg5enFVSHdUVU1HcWIycXhvUGJUMjVpOVZSWGx6Vi9RbW9wT3NGSUVLTEl2UUZJQ1FiQ3ZSWjBjcHhpOWsvUDNGZGk0WWZiNHRoRE5OOEtjeW52WWJqMFg4N2Z6c1VjWkJmWW1KRkhHVXBCd2l2TkJpbHZ4Wi9YRlVjS1dlanZDejdCaFFlR3l1bWc5LzFrQkoxS0ZaTGpwVkxXdE1vZjVCbWYzUngvdElpcG05ZUZtbmUzWTdsdXovRjRKUEphWHMzRnFWVEh1ZmZrNzRxdVgrajFXRkM0TDNkWVRwaWhvU2QvdWh2ZW5yZlJ0ZGwyalJDOGRCcXhDaS9RMXNGTUxmbmdqK0cwb3I3MXNHdWlQUFk0ODU3R0F5U3VQb212K2FlSmpZLzh0N1czZTNlcWEzZ1BvZUloaDVLam9aYVRneEQxaUNHcHRvR1BBcnlmVS9IalB5YThNOGMwMUY2Y2VLd2k3YnJxVWlqUlk0TTRmbEZsb2FYR29hQ0FlUW82QkE1ZVZOSG5BanU2RUNkaVYrLzVVY3VWSEtwTFF0Z3dqc2l1dUg5cGU2WjZPbU00VkdhK0ZQSGM5RCIsIm1hYyI6ImExMzYwM2YyZjc2ZmRkMGI1YTYxNjZhMDk0NjA4YzkxMDgwNGI2Y2YzNTllOGQ4Zjc5ZWQyMzJhNzEyODQ1YjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZoSFh3c3hVTFFobjI3eTVjSlBrM2c9PSIsInZhbHVlIjoiUHpNZ1ZhdXRGaEJGN3N0SExZVk9tT1kyV1FHZnV2QzJWMS9RYkNCTUVHUFZEQmo1Qzl4VXcwR3NlUExsN3dJWEhlMGY3eTF0dUFkT3Bhbjc5Z2tQaWtJS0lXalU2dndHQ2V4SHY5RU5FUnZaWXNrdVZIQ1lwM0VyYVplTnkvVmtUYVlCbmxTYkZjMnU4MzhUNm8xam9YUWRmbmZaL2tzbGxISGZzaFZJWVl5RFpDYlU1eUtNZEduRkU5SGN4MGF1SzA3c0xneWhHd2FCbTJJdzk1citEWHRXQnVIKzZ1REJnVGJhM1daR01LTmU0QmxaQTNjSVgrUi9pZmtRS2hlSHl4ZHlwK0pYT09xMDVkNjdRcDB5NGpBMzZxUURVRGFLaDB0VXErclFxb3lPc0RhNFc4dUE4bHJyM29vNVAzZzBDTmF6R0l1L2lNdnhmTS80cllQL1ZxcjJDQnNQeUlybG1odWwxcTd2dFdNWElFNTdJM29zNU94ckFObVNmaS8xNVlSREh3UDh2czRLWStTSEh6OTFObmFUdzE0Yjl3d09iUjB1aHRzWXhJNytJamFoWXR0RHBidXRpNGxZY1hGT2RPamxxbnZVblk0RTZ1MG1XaEFXQmJpVzUxTXMwTGl0RXdCcTBqR201REtXR3pEcnBHSFNEdFJBQ2sxSndqbmE1RDZtMFBoRTdkNXVwdUJjdksxUUkvaWxsSmpvUlBXRTh1UzB3cDA3Q1BCZXhzU1RKYWpSdHNDZzRDdSsyWlA5alY5dklocExJS1dZSllOMWV4Y1p1T0k0dnB1MTVnM2NycEVzTmRZYnFvWnNWMEE3eFhHMm1KdUt0WkliLzJZYSIsIm1hYyI6IjkyZmY5NzAyM2QxNTJlMzhjYjcxYTQ3ZjVmYTFkODBjY2MzMDYwYTExMzQ3MzBjYTY0NzMzZjc2MzAzMWI3MDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+