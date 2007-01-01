В Калуге главбух похитила 6,5 миллионов рублей у работодателя

52-летняя главный бухгалтер фирмы по продаже автозапчастей и ремонту машин обвиняется в краже более 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции 13 августа.

Женщина, имея доступ к счетам и электронным подписям, с 2021 по 2024 год переводила себе деньги, предназначенные для оплаты поставок. Всего она совершила около 200 незаконных транзакций. Украденные средства она тратила на погашение долгов и личные нужды.

Обман вскрылся в сентябре 2024 года, когда поставщики начали жаловаться на неуплату.

Бухгалтера уволили, а дело передали в суд. Ей грозит наказание по статье о присвоении средств в особо крупном размере.