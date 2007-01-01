Афиша Обнинск
Калужанин украл золотое кольцо у бывшей сожительницы
Криминал

Калужанин украл золотое кольцо у бывшей сожительницы

Дарья Джуманова
13.08, 10:47
0 390
В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщили в полиции 13 августа.

Раньше он жил с девушкой, но даже после расставания они оставались в хороших отношениях. Когда женщина уехала, она попросила его присмотреть за квартирой. Воспользовавшись этим, мужчина залез в шкаф, где в кармане куртки нашёл золотое кольцо, и украл его. Позже он продал кольцо, а деньги потратил. 

Украшение стоит больше 100 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.

кража
