Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Медынском районе мужчина сжег машину друга после пьяной ссоры
Криминал

В Медынском районе мужчина сжег машину друга после пьяной ссоры

Дарья Джуманова
13.08, 10:00
0 404
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Местный житель решил, что лучший способ завершить дружеские посиделки – это устроить незабываемое шоу с огоньком.

В главной роли – автомобиль его приятеля, в роли режиссера – 51-летний мужчина с канистрой бензина и богатой фантазией.

Всё началось стандартно: гости, алкоголь, душевные разговоры. Потом – ссора, драка, обида. Но наш герой не из тех, кто просто ложится спать с чувством глубокой несправедливости. Он решил добавить драмы – вернулся ночью, нашел бензин и поджог машину. Дверь, кстати, была открыта – словно сама судьба подсказывала.

Теперь мужчине светят каникулы за государственный счет – до пяти лет колонии.

Ведь в полиции 13 августа сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Новости по тегу
поджог
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjUwQ0F0TTdJR0xXME4zRnNOay80U2c9PSIsInZhbHVlIjoiQzJDbnJ4UTkrYm5JZU5melp1SHVxNlJadWNId2tMSWxZWXIvc2xGa2grS2YvTm5LVEd2OWNhbm9QMi82TGlUU254NVI3TXdSS3d5bmJNT3RpREZzN0NOMHNseENRZU9qYTBxQzQyQ2ZPaWV5YkRCcEgzS243UUtuUXBDKzBCU2pkLzVWeFlKQ2JwQzhMR0NxeGdvK3FZWWJnRWR2NVBDWkpmWEdUaTZIMXY4dzBhZ2ZsNzFITmhnaUtwdXNERzRLUFhGYWZ3bmxGVkZMZFUzMjNsQXhuYkNQSWZJL3FMTmN0dFlUNmlyUkl5aWtzN2diQ0F1elNnZUJHM0JtSHhuVXlIR2ljdWhSc3EvSlBHQ2FFMnRxeHdpT3lKMVlGYjZJeVNVa3ZZakpVLzZPamRjTDIvQUd6RlpuV0poSksvS0c3UmFzbXk1MVZDU015dFp1MmlPcUUxTWFMYzBrSFBPNDJIRmI5amRST1dyZGR1RmYweUlubzNPRWRqNFJTa2dXeURXUDFhcGhsMXJWdlVXbzgrb2dJMUdWSC9YdWhXNHNDTTFCSm5GZFVlMzJDVGdyaU5ZeWM2V0o1eFkzY0EvbSIsIm1hYyI6ImZkN2E2Njg4NDk5ODlhYmEwMzMyMTljODdlYWRlZDlkOWE5YTVjNTY5YjBkYmYzZWI2Y2UwODI4MjBiZWEwOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdyT1BNMy8xcXIweWhBS3dGWDFFSHc9PSIsInZhbHVlIjoicHBIVmRvd3dNbTF0MzhTRzlCZ2MzOXRIdmtyRndPbDd5ZDFUdHU3Umo4cGY1UGhKTTFFWlB4UzZoYzZZU01URS9kVkhPT3dObGNWNFZnL1dFdWxsOXlMN29lL3BXR01JWEtMa1BnVU5xbnRxM1k1aEp0MkVyVjFNRmFWQUQzQXdSNi9pbEdjRFFndkNHTWJDU0hWN0RVcjFtdmtXZVlaT3ZaVWVXRHhhTGxTeE5zTzlNcUhaNU1vdlg0aklUOTNLRVZkNm94VFRNVzlyZ2hOWmtBQ1JhaVU2K0pOdTBnK0NTU09hNndDM0Jlc3ZvVzNwMHQ4a1FCSGNwMXpBZ1dYaFFna29wK0xSa3RCc21WcTcxeVo5SFh6eGNkVlFnQkZ0YmRhUUY5dWhieXlpU1BUK3h1R0FyOWJ4eUVRay84SUxxb2xiVFkybUxERzh2eGljakJJNW91bkx2QXZwelkwR3IwZzBWSFgycU84dno5QjM5WFNaK0k5MHVpSDNwd1FYdFlhVnZMM0lEZ3VaQVhleE9seExxemhHZUJ2TmhLYWR5OEFyYVZwdWNqUFYzcGVIK1NHT2ZjVVVuQ2JWY3NMQzJjdHlackxNN3pGS2gwTE5mck1PRHZIczNNZkxTeFE5Wm83SmlRMDBMYXBGbHg1ZkVHMGRwaTYvdWU1TmFOa2tMcWNDUE56M2dzc29KWmgwN0xSVk5rdjRIVzJHYW91WlV4WWZOWVhEWlduZS9nWklGeTliN1MwQmxzcjBIbTdMU0Y0dFkzSlJoYk11RlFJdHNmUDRSNURmL2laTXlSNjBMa3NidzFrSWFpSVc5eUVHMElldjZ1SElnaDVjQm42UCIsIm1hYyI6IjRiZGUyOTIzMDM3MDAxMTE4ODcwZjc1NTQyYWIxYTljODQ3MjIzY2NkM2ZhZDllOWJkNjIwODQ1ZTY3Y2ZlYmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+