В Медынском районе мужчина сжег машину друга после пьяной ссоры

Местный житель решил, что лучший способ завершить дружеские посиделки – это устроить незабываемое шоу с огоньком.

В главной роли – автомобиль его приятеля, в роли режиссера – 51-летний мужчина с канистрой бензина и богатой фантазией.

Всё началось стандартно: гости, алкоголь, душевные разговоры. Потом – ссора, драка, обида. Но наш герой не из тех, кто просто ложится спать с чувством глубокой несправедливости. Он решил добавить драмы – вернулся ночью, нашел бензин и поджог машину. Дверь, кстати, была открыта – словно сама судьба подсказывала.

Теперь мужчине светят каникулы за государственный счет – до пяти лет колонии.

Ведь в полиции 13 августа сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».