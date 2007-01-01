Замдиректора госучреждения в Калуге поймали на мошенничестве

12 августа прокуратура Калуги сообщила о завершении уголовного дела в отношении 63-летней заместителя директора городского бюджетного учреждения.

Женщину признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения по части 3 статьи 159 УК РФ.

Следствие установило, что в 2021-2022 годах обвиняемая под предлогом помощи сотрудникам забирала у подчиненных денежные средства, похитив таким образом более 200 тысяч рублей. Полученные деньги она тратила на личные нужды.

Калужский суд назначил виновной штраф в размере 480 тысяч рублей и полностью удовлетворил гражданский иск. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.