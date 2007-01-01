Афиша Обнинск
Новость дня Криминал

Жителя Калужской области осудили за финансирование террористов

12 августа УФСБ России по Калужской области сообщило о вынесении приговора местному жителю.
Ольга Володина
12.08, 13:50
Фото/видео: УФСБ России по Калужской области
Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в содействии террористической деятельности и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Как установило следствие, мужчина поддерживал связь с членами запрещенной в России международной террористической организации, находившимися в одной из стран Центральной Азии. Он систематически переводил им денежные средства, чем способствовал их деятельности.

Приговор пока не вступил в законную силу. Уголовное дело было возбуждено по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

