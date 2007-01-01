Афиша Обнинск
Жительница Кирова убила своего мужа

Дарья Джуманова
12.08, 13:19
Ей предъявлено обвинение по статье «Убийство».  Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета 12 августа.

По данным следствия, в ночь на 11 августа 2025 года между женщиной и ее сожителем произошел конфликт, в ходе которого она нанесла ему удар ножом в шею.

Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось — мужчина скончался от полученных травм.

На месте происшествия проведен осмотр, изъяты вещественные доказательства, включая орудие преступления.

Женщина признала вину. Следственный комитет ходатайствует о ее заключении под стражу.

