В Калуге убили мужчину
Его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено ночью 11 августа в одном из домов города. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ходе оперативной работы сотрудники СК и полиции установили личность подозреваемого. Им оказался знакомый погибшего.
По версии следствия, утром 10 августа между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанёс потерпевшему множественные удары по голове, что привело к его смерти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.