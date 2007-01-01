Афиша Обнинск
Криминал

В Калуге убили мужчину

Дарья Джуманова
12.08, 10:50
Его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено ночью 11 августа в одном из домов города. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ходе оперативной работы сотрудники СК и полиции установили личность подозреваемого. Им оказался знакомый погибшего.

По версии следствия, утром 10 августа между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанёс потерпевшему множественные удары по голове, что привело к его смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.

