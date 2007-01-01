В Калужской области задержали оккультиста за попытку убийства

В Обнинске Калужской области суд принял решение заключить под стражу местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство и незаконном проникновении в жилище.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области 11 августа сообщила: по данным следствия, мужчина, являющийся последователем оккультного учения, пытался совершить ритуальное убийство своего соседа.

Злоумышленник проник в квартиру спящего мужчины, распылил ему в лицо газовый баллончик и нанес несколько ножевых ранений. Однако потерпевший смог оказать сопротивление и задержать нападавшего до приезда правоохранительных органов.

Обнинский городской суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного заключения под стражу. Обвиняемому вменяют статьи о незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство. Решение суда пока может быть обжаловано.