Калужанин провалил операцию по воровству сыра

29-летнего ранее судимого мужчину подозревают в краже продуктов из сетевого магазина. Об этом сообщили в полиции во вторник, 12 августа.

По данным правоохранителей, злоумышленник взял несколько кусков сыра с витрины, спрятал их под одеждой, а затем переложил в подарочный пакет. Однако его поведение вызвало подозрения у сотрудников магазина. Когда они попытались его остановить, мужчина оттолкнул одну из работниц и убежал. Похищенный товар выпал из пакета, но грабителю ненадолго удалось скрыться.

Полиция оперативно проверила записи с камер видеонаблюдения и вскоре задержала подозреваемого в одном из дворов рядом с магазином.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.