Калужанин украл миллион рублей у пожилой матери своего друга

41-летний мужчина помогал пенсионерке по просьбе товарища, но воспользовался её доверием и похитил крупную сумму. Об этом сообщили в полиции в понедельник, 11 августа.

Он привозил продукты и оказывал бытовую поддержку. В один из визитов женщина попросила его помочь разобраться с мобильным приложением банка. Увидев на её счету около миллиона рублей, злоумышленник тайно перевёл все средства себе, после чего удалил приложение с её телефона.

Похищенные деньги он частично потратил на погашение долгов, а остальное — на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.