В Калужской области задержан подозреваемый в наркоторговле
11 августа пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщила о задержании 26-летнего жителя Барятинского района.
Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков выявили и пресекли противоправную деятельность мужчины в ходе спецоперации.
При задержании у подозреваемого изъяли синтетический наркотик - мефедрон. Следствие предполагает, что мужчина занимался распространением запрещённых веществ через систему тайников-закладок.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье достигает 20 лет лишения свободы.