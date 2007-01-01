Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал В Калужской области задержан подозреваемый в наркоторговле
Криминал

В Калужской области задержан подозреваемый в наркоторговле

11 августа пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщила о задержании 26-летнего жителя Барятинского района.
Ольга Володина
11.08, 09:03
0 301
Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области
Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков выявили и пресекли противоправную деятельность мужчины в ходе спецоперации.

При задержании у подозреваемого изъяли синтетический наркотик - мефедрон. Следствие предполагает, что мужчина занимался распространением запрещённых веществ через систему тайников-закладок.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье достигает 20 лет лишения свободы.

