Жительница Калужской области получила 4 года колонии за помощь мошенникам

49-летнюю женщину признали виновной по трем эпизодам мошенничества. Об этом сообщили в прокуратуре региона в пятницу, 8 августа.

По данным следствия, в 2024 году она решила заработать и через мессенджер присоединилась к преступной группе. По указанию главаря она работала курьером: забирала деньги у пожилых людей, которых обманули другие члены банды, переводила их на нужные счета, а часть оставляла себе в качестве оплаты.

Жертвами стали три пенсионера из Жукова и Обнинска. Всего злоумышленники похитили больше 600 тысяч рублей.

Женщина вину не признала, утверждая, что не знала о преступных целях группы и думала, что просто работает курьером.

Суд приговорил её к 4 годам колонии общего режима и конфискации машины, на которой она возила деньги.