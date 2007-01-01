В Калуге задержали курьера мошенников

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Под подозрение попал 21-летний житель региона, который, по версии следствия, участвовал в противоправной схеме обмана людей.

Следствие установило, что молодой человек познакомился с девушкой в одной из социальных сетей. Во время общения она предложила ему работу, связанную с доставкой денежных средств. Согласно инструкции, полученной от куратора через мессенджер, фигурант должен был забирать деньги у людей и переводить их на указанные счета, оставляя себе небольшую часть за услуги.

В одном из случаев подозреваемый приехал в дом пожилой жительницы Калуги и забрал у нее 500 тысяч рублей. Женщину ранее обманули мошенники, убедив ее перевести все свои сбережения на «безопасный счет». После получения денег молодой человек покинул город и перевел средства на сторонние счета.

Полицейские также выяснили причастность подозреваемого к другому случаю мошенничества: он забрал около 700 тысяч рублей у пенсионера из Обнинска и аналогичным образом перевел их мошенникам, оставив себе часть суммы.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия для установления возможной причастности фигуранта к другим преступлениям. Расследование продолжается.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы, сообщили 7 августа в управлении МВД по Калужской области.