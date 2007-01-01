Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге задержали курьера мошенников
Криминал

В Калуге задержали курьера мошенников

Дмитрий Ивьев
07.08, 13:42
0 131
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Под подозрение попал 21-летний житель региона, который, по версии следствия, участвовал в противоправной схеме обмана людей.

Следствие установило, что молодой человек познакомился с девушкой в одной из социальных сетей. Во время общения она предложила ему работу, связанную с доставкой денежных средств. Согласно инструкции, полученной от куратора через мессенджер, фигурант должен был забирать деньги у людей и переводить их на указанные счета, оставляя себе небольшую часть за услуги.

В одном из случаев подозреваемый приехал в дом пожилой жительницы Калуги и забрал у нее 500 тысяч рублей. Женщину ранее обманули мошенники, убедив ее перевести все свои сбережения на «безопасный счет». После получения денег молодой человек покинул город и перевел средства на сторонние счета.

Полицейские также выяснили причастность подозреваемого к другому случаю мошенничества: он забрал около 700 тысяч рублей у пенсионера из Обнинска и аналогичным образом перевел их мошенникам, оставив себе часть суммы.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия для установления возможной причастности фигуранта к другим преступлениям. Расследование продолжается.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы, сообщили 7 августа в управлении МВД по Калужской области.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlQwR2N2MWxJOVpSTkRnbDFqRzA3cVE9PSIsInZhbHVlIjoialdzRzhFSzNUcUUwMFZPb2twdjFwenQ2OFhDZ3N4NzF2SjdnOFRpeVBVQXp0dHJPSERiRVlrUU1hUUZYRERDNzl3dVhPYjROUm1FT1pCTk5ZaEovZ3pENG5aSy9pcGhNRWRJaERXbXRORUJ3Z2xMWWt4YU1qVEMvZ3BWQk84bXVCSExwSnVZeHdMajgzVVFNT1lPNUxZdUlzNGlJVWM5clU2bUdRV2IraGtxamZ2emNNN1A2c2FCQUo0cnB3Y0F0YktmZDBhakozMVZoTlpVa2FFdHRPWlpTMldESHNFWFlkakE0Y001K1dZYXd2ZkpaeFpKQ3NaZjRsWGJybFEvWUJZbENrc1VYZjR4eXZmb0FqZDgyOUR3UXYxT3NxbUE4OGY5VmtzazcyKzNkU3o5QUFDWWExcVpmMGtSQVpVbWhBYm93THh2WGRjNzdvbVJxQzNObysrYVltQ0twSDgvK3o1ZUZDeTNpQTRHaG5ndnh6eGRtLy9KOXF3QXNwUUhTcjJ0Szl5OTdnVUdQQmk1eE0rOEsvaGJFV0dyUlorQkQrcVpvRlNRdGE2QnF2LytoKzU4RG01cUlMYkdidmFnYiIsIm1hYyI6IjBlZmM2NDdkYmY0ZjA5ZWNmZjI5MzA0YjM2MTQ0MGMxNWFlNmIyZTE4MTZiMmVkMWFhZmY5MGMzYTc0M2ZjMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Incyck5Qb2g4WjhUaVFTZy9TcHFSZkE9PSIsInZhbHVlIjoiUHJLUkRhaFE5Zzd4LzJSME12RTZpQnVueVNSSzBEWHBhcEM2OUtyeGJKZG9FZlV2aTlxV2hhVUFNOTl0b1gxamU0SU5hU1ltZ0hjY21Ma1N3Uyt2RjYxMnJnVlB2TU9Ca3dlZ0ZkcG1sT25zT1ljYUhkSXp4c3pqbzBvUE96c2FRYUdYWS9oRzFHMzZwSUYxZHBZUTZFekNSZCs2VStQeVU4Y2wveHpDajlNSFJPWlZCSXhUOHFZSkRTOE0xWHE4a05qMEl2UkNDNXlmZDlRbnhPczQ5TWpKQWEvNy9QNGxtVU1KWWpSSmkrbHNiR3NxNGV5aGlKeFdwNWR1WVRIbThHNXJNS2w5VnBNNkYvZU5EU0taR1RMWnRNbHNXNTl0MWIvOVBQNzdCOEhkU0FLQ1hDNlJTbG5NTUE3UUlvS05TM2FNVVZqalBpeHRaV2xQWUIzVEY0UXJraFJ4cjhySldiQzFSdGhZWVhFRHB4Ui9iRmg2M3NRTUNNOStBZWM1aTNSZFhRQjNid1lHR0ZIZjQxV1NabFp3ZlU2U1VjeXlYaXc0NkkybTl6a2phQkN6VTZ6WEpENW5nUDFmNENNamszVHp3QVRueUNnVXREckdiMysweXkvR1E1NXRGTkpKZGVxcVhqc241czhUZ281ZDJzWTZsdnF6Zmg0dnJwWUM2SVp4V05kYWV0a0l2d1hSYzBWVjcyaVR0d2gxcHlLNnV1M3o1dHJSNnpiNit5dmhEVFcyVm5OWkRHSmRseEY3SWpsTG5IWHFjMkxkTU1UcjhVdUtsc3NPT0tycnk1RWdPZnNJR3hJRVR2cy9hWjNQTEczRGUyN1JQZ0JNanVheSIsIm1hYyI6IjAxZDI4Njc4MjBjZDQ4Zjc5NWU2MjE3MDFjMDg0YzJmM2QwZTcyOGM3NTU0MjhhZWY3YTNlM2FlZGIyOTc5OGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+