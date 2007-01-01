Драка в День России закончилась колонией: двое жителей Людиново получили сроки

Инцидент произошел в июне 2022 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 5 августа.

Конфликт вспыхнул на ровном месте: 47-летний и 25-летний мужчины, ранее не знакомые с потерпевшим, в ходе ссоры нанесли ему удары по голове и телу. От полученных травм тот упал, ударившись головой об асфальт, и получил черепно-мозговую травму.

Подсудимые вину не признали, утверждая, что вред здоровью был причинён неумышленно. Однако суд, изучив показания свидетелей, видео с места происшествия и заключения экспертиз, установил: удары наносились согласованно и целенаправленно.

Обоих нападавших признали виновными по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». С учётом смягчающих обстоятельств они получили 5 лет и 4,5 года колонии строгого режима.