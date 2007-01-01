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Криминал

Житель Мещовского района пойдет под суд за избиение собутыльника

Дарья Джуманова
06.08, 15:03
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64-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 6 августа.

Конфликт произошел в марте 2025 года. Обвиняемый и его знакомый распивали спиртное в подсобке на территории Мещовска. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина набросился на собутыльника и избил его. В результате потерпевший получил перелом костей носа.

За это преступление предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы. 

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