Житель Мещовского района пойдет под суд за избиение собутыльника

64-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 6 августа.

Конфликт произошел в марте 2025 года. Обвиняемый и его знакомый распивали спиртное в подсобке на территории Мещовска. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина набросился на собутыльника и избил его. В результате потерпевший получил перелом костей носа.

За это преступление предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы.