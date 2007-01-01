В Калуге возбудили уголовное дело из-за невыплаченной зарплаты сотруднику организации

Прокуратура города провела проверку соблюдения трудового законодательства в одной из коммерческих организаций. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 6 августа.

Выяснилось, что директор компании, руководствуясь личной заинтересованностью, не выплатил сотруднику зарплату в размере 160 тысяч рублей, а также не перечислил компенсацию за неиспользованный отпуск — более 33 тысяч рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев».