Житель Калуги отдал мошенникам 3,2 миллиона рублей

Жертвой преступников стал 76-летний пенсионер, сообщили в среду, 6 августа, в управлении МВД по Калужской области.

Все началось с СМС с четырехзначным кодом, которое пришло на телефон калужанина. Потом ему позвонил человек якобы с бывшей работы, который попросил назвать этот код для перерасчета пенсии.

Позже незнакомка по телефону сказала пенсионеру, что теперь его деньги в опасности.

Калужанин снял в банке все накопления, поехал в соседний регион и передал курьеру мошенников 2 миллиона рублей. Он думал, что деньги направят на безопасный счет.

На следующий день пенсионер отдал таким же способом еще 1,2 миллиона.

Только после этого мужчина заподозрил, что его обманывают.

Сейчас преступников ищут.