В Спас-Деменске сотрудница соцзащиты стала фигуранткой уголовного дела из-за фальшивых отчетов

55-летняя женщина обвиняется в служебном подлоге, сообщает региональная прокуратура 5 августа.

По данным следствия, в 2024 году специалист отдела соцзащиты вносила в документы ложные сведения о проверках получателей социальной помощи. Это делалось для упрощения работы и улучшения показателей эффективности соцконтрактов. На самом деле проверки не проводились, а обязательства не выполнялись. В результате государство понесло ущерб в размере 350 тысяч рублей.

За это преступление предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения.