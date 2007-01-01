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Криминал

В Спас-Деменске сотрудница соцзащиты стала фигуранткой уголовного дела из-за фальшивых отчетов

Дарья Джуманова
05.08, 16:29
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55-летняя женщина обвиняется в служебном подлоге, сообщает региональная прокуратура 5 августа.

По данным следствия, в 2024 году специалист отдела соцзащиты вносила в документы ложные сведения о проверках получателей социальной помощи. Это делалось для упрощения работы и улучшения показателей эффективности соцконтрактов. На самом деле проверки не проводились, а обязательства не выполнялись. В результате государство понесло ущерб в размере 350 тысяч рублей.

За это преступление предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения.

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