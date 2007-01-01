В Калужской области завели дело на сторонника нацистской идеологии
Подозреваемым по статье о пропаганде и демонстрации запрещенной символики проходит осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 3 в Товарково.
- По версии следствия, заключенный в прогулочном дворе исправительного учреждения публично демонстрировал татуировку с изображением символики, схожей до степени смешения с нацистской, - заявили во вторник, 5 августа, в Следственном комитете. - Это нарушило нормы Федеральных законов «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Ранее заключенный был привлечен к административной ответственности за подобные действия, однако не удалил татуировку и не носил одежду, которая бы её скрывала.
Сейчас ведется расследование.