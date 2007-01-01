Калужанка получила 5 лет колонии за попытку продажи наркотиков

20-летняя жительница Калуги осуждена за четыре попытки сбыта наркотиков через интернет в составе организованной группы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 1 августа.

Девушка и её муж, чьё дело рассматривается отдельно, получали от сообщников координаты «закладок» с наркотиками и прятали их в городе. Однако правоохранители пресекли их деятельность до реализации запрещённых веществ.

Подсудимая полностью признала вину. Суд учёл её молодость и наличие двоих детей, но всё же назначил 5 лет колонии общего режима. Она пыталась обжаловать приговор, прося отсрочку наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, но апелляция была отклонена.

Судья отметил, что осуждённая страдает наркозависимостью, не выполняет родительские обязанности и ранее привлекалась к административной ответственности. Приговор оставлен в силе.