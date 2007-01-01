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Криминал

В Калужской области возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими

Дарья Джуманова
05.08, 11:32
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Как сообщалось ранее, 3 августа 2025 года на трассе «Киров – Бетлица» в деревне Зимницы Куйбышевского района произошло столкновение автомобилей «Форд» и «Газель».

В результате аварии погибли водитель «Форда» и его пассажир. Еще шесть человек, включая четверых детей, получили травмы и были госпитализированы. Водитель «Газели» также доставлен в больницу. 

По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщили в прокуратуре региона 5 августа.

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