В Калужской области группа подростков избила 16-летнего школьника

В понедельник, 4 августа, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, к которому обратилась мама пострадавшего, поручил возбудить уголовное дело.

Сам инцидент произошел еще в октябре 2024 года. Женщина утверждает, что группа подростков избила ее сына.

- Обращения заявительницы в правоохранительные органы результатов не принесли, до настоящего времени к ответственности никто не привлечен, - прокомментировали в Следственном комитете.

В Москве собираются контролировать ход расследования.