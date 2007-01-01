Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области группа подростков избила 16-летнего школьника
Криминал

В Калужской области группа подростков избила 16-летнего школьника

Дмитрий Ивьев
04.08, 11:40
0 860
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 4 августа, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, к которому обратилась мама пострадавшего, поручил возбудить уголовное дело.

Сам инцидент произошел еще в октябре 2024 года. Женщина утверждает, что группа подростков избила ее сына.

- Обращения заявительницы в правоохранительные органы результатов не принесли, до настоящего времени к ответственности никто не привлечен, - прокомментировали в Следственном комитете.

В Москве собираются контролировать ход расследования.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii82VGZicTNRTmg5STBqZ1NGRGVoanc9PSIsInZhbHVlIjoiUXdWU0FBdG1JcEJFbndtZWxGOHdYd1NCejFFTmRNV29BU3BTelpNdUJ2UllpdWFPOStUTEUwbFk1aEdKK0ljRDJFdnlLc0FWcUxpTEVhKzNJMlQ5S0NKQS9Qbmt2VWhERmZJOEVYZUQ0WmdLUXN6bjJZeExodDZoVThKcDhFRklzd3lROGw0bGNQa2s3MmtXTnh6aWNpRlkzdlhjVVVPM2ZZcTBrTWZkYTRiMHp5enptd2dHL3c1UnVnSWhMS2l3elZkbEVwRm9OMTlmZXNmQktEVzA3d0xKNWZzNThEZEZCRUxNU1N0M1hBdzMyM014ODlyM083Rm5Ga3g4Sk8xSkxndW9OQXNkWURlUTY1Yi94VTU4cERna0lXQjVoc1p5dzRkOW5DVzFSamhzekdTQlYxSjFGamNDVzVBZVlvRVQrb1R1RkEydFZ6UUxRQ1dGT1Q5bHVGN1plWjM1bHpNVGJ2ZElsTkMyRm1yMTllbUlNWnBTcHFnQjVBek5TNERqVkhQNnpOTWJwWS9YdlBiUGpOSkhoMkE3S3dua2QyU3UwakdtYURta2x5MGxTbmxQSmZ5S3JWTlVxRUhTTVpFYSIsIm1hYyI6IjhmZWVkNjJjMThmZjIxMWEyNWFlZTVlYTU1NWYwMjAxYWYxZmIyMTllZTc0YmM2YmEwMTliNjM0MzkyMzdjY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImR0VG9GZjMzYWZoRlFCZTBwRG1ITHc9PSIsInZhbHVlIjoiVk5hQXVyTlpCUlpyYkx3TWV4UWNPT3pHTUJDTG1Ec3haMlFNVjhEZC9QaExzZml3QThEOXBnZ2dlMklOZm1DNk1kUU5tOG5BclFyYys2UmRBVXNKcVp6VXZSOTA3TlNrY2lHVUJJTDY0RmJzck5IcEZTRTg5YlZjeUdjS0FIb2NhWTk4N0JKRHFweEt0SjdFSnJDUEtkV1pFUklodTRDR3RpZFo2TEtvMXdlWUFmVDFpK21FOTBZMDMrUnYzK0FiMkNBZjJFU1BCN0xwZWtrK0JqV3IweHdTclZwb0wvWTlFVHBTNUNhVXpQL2tUaTdCUWh2UjBOMytMZW5oaE5EN29OTkgzNXQ2UVB3SjdqSGhBanBzOWtyYXFENGUra1g2VEx4OW4xZlBBMEtpV1BjN0FnWGI5NmQ1WG1qdlJtSDdkWFdHYzRTTjJRd2dXRTR4OXV3enk3VjZJdDQyQ2hRSUhNREI3M08rcmx6TnlZTURtOGdtVEhNZUFTL0VnTUF0SEMyTUNsbU5XWU80c0ZaOWV6Q0VVN3lsdGZCNi9JQno1eW1oODdhNE16c0RRSVVmT1UrT2ZqZnF0RlJVRVNGcU1CZWJ2bytQK29UK0VTcENQL2J3UXlLT0tRNzNYL1JDNWxaZXRiOHFRWEFkUkROd1hHakg0MXJmT3dnOWlvOHpZeEJ0NGhjTnArVC9wMCthUFdWZ2pxZFZDSHBWL2h0M1FiTEpkRU1MdmhpTE9BaSsxbVFpL01oTlRzbldoYnFhWktEOHNCVjdERVhIRG5rakZDVmRPbkFnaWVDUlFPUlJrbkx4cnV3bkpsamFhZVhiMTd3OEZzcmtrdFV6b3ZkMyIsIm1hYyI6IjIzOTAwYTVmMTE1OTljMzhmYTI5ODI3NzAwZTNlYTBlOTkyNDYyMzBlN2VlN2YwMTE4OGQ3YjIyZmVlZjA4MDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+