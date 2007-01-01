После скандала с детьми из Калужской области вышлют мигрантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет контролировать ход расследования уголовного дела в Кривском Боровского района. Как мы уже рассказывали, в июле двое детей 9 и 11 лет надругались над маленькой девочкой на детской площадке.

Проверяется причастность одного из этих детей к насилию над другой девочкой в школе.

Самих подозреваемых решением суда отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Также на родителей обоих мальчиков завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- Принято решение об их депортации, а также инициирован вопрос о лишении одного из родителей, имеющего гражданство Российской Федерации, данного статуса, - прокомментировали в Следственном комитете.