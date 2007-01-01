Жительница Калуги осуждена за попытки продажи наркотиков

Калужский районный суд вынес приговор 19-летней жительнице Калуги, которая пыталась продать наркотики через интернет. Она совершила четыре попытки незаконного сбыта наркотиков в составе организованной группы, причем все преступления были совершены в крупном размере, сообщили 1 августа в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что девушка через мессенджер связалась с неизвестными людьми и согласилась участвовать в распространении наркотиков ради денег. Она также втянула в это своего мужа, против которого завели отдельное уголовное дело. В ноябре 2024 года они вместе забрали наркотики из тайников (общей массой не менее 12 граммов) и разместили их в «закладки» на территории города. Однако довести свои планы до конца они не успели — их задержали сотрудники полиции.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств: её молодой возраст, наличие двоих детей и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Девушка попыталась обжаловать приговор, попросив отсрочить наказание до тех пор, пока её ребенку не исполнится 14 лет. Однако апелляционный суд оставил решение без изменений. Судья отметил, что она злоупотребляет стимуляторами, не выполняет родительские обязанности и ранее была привлечена к административной ответственности. Эти факторы, а также обстоятельства совершенных преступлений, стали основанием для отказа в удовлетворении её ходатайства. Приговор вступил в силу.