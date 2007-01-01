В Калужской области подростка посадили за поджог релейных шкафов

В пятницу, 1 августа, 2-ой Западный окружной военный суд вынесен приговор 17-летнему жителю Калуги. Подростка признали виновным в совершении теракта, сообщили в прокуратуре Калужской области.

В августе 2023 года он переписывался с незнакомцем, который предложил за деньги поджечь релейные шкафы на перегоне между железнодорожными станциями Балабаново и Обнинское.

- Молодой человек взял у отца металлический лом, купил легковоспламеняющуюся жидкость и, прибыв по указанным ему координатам на объекты железнодорожной инфраструктуры, совершил поджог двух релейных шкафов, - подчеркнули в прокуратуре. - По заданию организатора подсудимый снял на видео горящие объекты и переслал в качестве подтверждения выполненной работы, однако денежное вознаграждение им получено не было.

Виновника приговорили к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии.