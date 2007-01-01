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Криминал

Житель Калуги получил 9 лет колонии за убийство знакомого

Дарья Джуманова
01.08, 12:25
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Прокуратура Калужской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, признанного виновным в убийстве. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 1 августа.

По данным следствия, в декабре 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, во дворе дома в деревне Верхняя Вырка направил пистолет ТТ в сторону своего знакомого и произвел выстрел. Пуля пробила голову потерпевшего, что привело к его мгновенной смерти. 

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый вывез тело в Тульскую область и спрятал его в лесополосе. 

Гособвинение представило суду доказательства вины подсудимого, опровергнув версию защиты о несчастном случае. Коллегия присяжных подтвердила факт умышленного убийства, но сочла возможным смягчение наказания. 

Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима.

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