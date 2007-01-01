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Криминал

Бизнес-план провалился: кировчанин ответил за обман с соцвыплатами

Дарья Джуманова
01.08, 11:42
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35-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 1 августа. 

По данным следствия, в 2024 году он обманул комиссию по назначению социальной помощи Кировской районной администрации. Он заявил о намерении начать бизнес и предоставил ложные сведения о покупке оборудования на полученные средства. Однако эти деньги, в размере 350 тысяч рублей, он потратил на личные нужды.

Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, с него взыскали 350 тысяч рублей в пользу муниципального образования.

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