Бизнес-план провалился: кировчанин ответил за обман с соцвыплатами

35-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 1 августа.

По данным следствия, в 2024 году он обманул комиссию по назначению социальной помощи Кировской районной администрации. Он заявил о намерении начать бизнес и предоставил ложные сведения о покупке оборудования на полученные средства. Однако эти деньги, в размере 350 тысяч рублей, он потратил на личные нужды.

Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, с него взыскали 350 тысяч рублей в пользу муниципального образования.