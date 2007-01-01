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Криминал

В Калуге москвич избил женщину костылем и угрожал отверткой

Дмитрий Ивьев
01.08, 11:21
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Инцидент произошел на железнодорожной станции 167 километр рядом с Тихоновой Пустынью.

44-летний москвич выхватил у женщины костыль и начал ее бить, чтобы забрать сумку. Затем мужчина начал угрожать отверткой, забрал вещи и пытался убежать, но его остановил муж пострадавшей.

Виновника задержали, сообщили в пятницу, 1 августа, в линейном отделе МВД на транспорте. Ранее мужчина из Москвы уже был судим за грабеж. Теперь по делу о разбое ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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