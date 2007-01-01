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Криминал

Житель Калуги заплатил за насилие над полицейским

Дмитрий Ивьев
01.08, 10:19
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Судебные приставы взыскали у виновника 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации в пользу сотрудника МВД.

Добровольно отдавать деньги житель Северного не хотел. Судебным приставам пришлось арестовать счета в банке и списать нужную сумму с них, сообщили в пятницу, 1 августа, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Ранее суд признал калужанина виновным в насилии над сотрудником полиции. Инцидент произошел, когда мужчина выпивал алкоголь на улице.

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