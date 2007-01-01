Суд ужесточил наказание молодой калужанке за сбыт наркотиков

19-летняя местная жительница была признана виновной в серии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Об этом сообщили в прокуратуре региона в четверг, 31 июля.

Девушка вместе с двумя сообщниками продавала наркотики через интернет. В апреле-мае 2024 года они совершили три сделки — общий вес запрещённых веществ составил 1,76 грамма. Также злоумышленники попытались продать ещё 6,31 грамма, но их планы сорвались.

Сначала суд назначил ей 7,5 лет условно, но прокуроры настояли на пересмотре приговора. Суд согласился с доводами обвинения и отправил девушку в колонию общего режима. Её задержали прямо в зале суда.