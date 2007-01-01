В Калуге подкупили инженера оборонного завода
В четверг, 31 июля, об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.
- Инженер бюро снабжения одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Калужской области, выполняя управленческие функции, незаконно получил денежные средства в размере более 600 тысяч рублей от руководства коммерческой компании за выбор конкретного поставщика комплектующих, используемых в ходе выполнения заказа, - пояснили в СК.
Калужанина приговорили к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в 2 миллиона рублей. Кроме того, он не может занимать определенные должности в течение трех лет.
Преступление выявили сотрудники ФСБ.