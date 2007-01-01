Главу сельского поселения в Жуковском районе уволили за коррупцию

Прокуратура региона выявила нарушения в работе главы администрации сельского поселения «Село совхоз «Чаусово»». Об этом сообщили в надзорном ведомстве в четверг, 31 июля.

Чиновник не предотвратил конфликт интересов, когда в декабре 2022 года наложил сервитут (право прохода и проезда) на земельный участок местной предпринимательницы. Выяснилось, что от этого решения выиграла его супруга — через этот участок можно было попасть к её магазину.

Прокуратура подала иск о досрочном прекращении полномочий чиновника из-за утраты доверия. Глава администрации уволился «по собственному желанию», но прокуратура добилась через суд изменения формулировки увольнения.

Ответчик пытался оспорить решение, но Калужский областной суд оставил его в силе.