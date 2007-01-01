В Калужской области запретили сайт с данными банковских карт и схемами мошенников

Малоярославецкий районный суд по иску прокуратуры запретил в России сайт, где продавали данные банковских карт и инструкции по мошенничеству. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 30 июля.

Сайт был в открытом доступе — любой мог зайти без регистрации и скачать информацию. Эти материалы нарушают закон, угрожают правам граждан и помогают преступникам.

Теперь доступ к сайту заблокируют. Решение суда направлено в Роскомнадзор, чтобы ресурс внесли в реестр запрещённых.

Решение вступает в силу сразу.