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Криминал

В Калужской области запретили сайт с данными банковских карт и схемами мошенников

Дарья Джуманова
30.07, 16:21
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Малоярославецкий районный суд по иску прокуратуры запретил в России сайт, где продавали данные банковских карт и инструкции по мошенничеству. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 30 июля.

Сайт был в открытом доступе — любой мог зайти без регистрации и скачать информацию. Эти материалы нарушают закон, угрожают правам граждан и помогают преступникам.

Теперь доступ к сайту заблокируют. Решение суда направлено в Роскомнадзор, чтобы ресурс внесли в реестр запрещённых.

Решение вступает в силу сразу.

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