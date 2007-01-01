Афиша Обнинск
+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Молодой калужанин перевел мошенникам 900 тысяч рублей
Криминал

Молодой калужанин перевел мошенникам 900 тысяч рублей

Дарья Джуманова
30.07, 14:31
0 285
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В июне этого года 22-летнему парню позвонили неизвестные и сообщили, что его деньги в опасности. Об этом рассказали в прокуратуре региона в среду, 30 июля.

Злоумышленники предложили разместить сбережения на «безопасном счете». Калужанин поверил и отправил им 900 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Правоохранительные органы призывают граждан быть осторожными:

  • не доверять звонящим с требованием перевести деньги;
  • проверять информацию в официальных источниках;
  • не переходить по подозрительным ссылкам;
  • не устанавливать приложения по просьбе неизвестных лиц;
  • не переводить средства на так называемые «безопасные счета».

Будьте бдительны и предупреждайте близких о подобных схемах обмана!

Новости по тегу
мошенники
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhVKzlIbmJSb2VaVjRjWmlpVUIwcHc9PSIsInZhbHVlIjoieTlnR3RncXdYcDNoVTZpOHRZNnhMOUJodEpMdXBudXZMay9hYktTZ25tQkdMRnJkYStRYWhLVHJhVng1S2VOa0pWcytCdEV3YVhwUC9zUVNjMkZTR2pUQWtjYk9MTkEzbEZsM05VNGpqMWtpeWhyMW1mOERSZHFWdGRyQk42aXNxaENjQ1ozaHo4OTBqYU9LeVNVaEpsM21NNlpIaWllQm14MDhxSWZKeHdVQnNyL2VHUzJROUVEaG9TcWhlTldPUkNNczFZZDdFRWVBZDNNcjJpT0RLWmxvMHdkUTA1ZXZUSm9FYjZFQXkrVjhudCtaU0pPT091OHllbVZvSmNpMXRZQUFwd0wvWkV2Qk9DZW5wZFpYVG1uWWdUUTBPU1JHa0FyZEloZFU3alJuTGFZcVFYbmVLMXhtdFlWQytMYVhOc2I2TEFRL0xTaFIrekFKZStCWXdFRVVxQzhYRjFlMDFSWElTNUxlME5oS0RHV2FqQXBqYXRHRmE1U2lvZWFEZGhNMmRDd0ZXRGdSbXVqK1JDU2pzSEN0ZG1QOTFLQTJ5eXRJaG92Zm4zbHZNTjlBOFFnZTdNam1vTWFQQzBSLyIsIm1hYyI6ImNjZmE0NjExNmI4YTBjNmQ3MWQ2YTRjNzEzYTIyMmQ2N2ZjOGZkNjFiMWQwMmQ1MmMzZjlhNTFmOTQ0OTcwOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNrdWtudEIwUEV5YjQ2NGk1RDFIekE9PSIsInZhbHVlIjoiUGRPbUdlQjJmQmhYVDNPcWkwcHlwa2pvbnVFRy9lUVlGWlpEVHd6aW5EU1ZZZklrM0lNUlF4dWxzeCsxa0VKbmpYd2ZvTUh3NTRVTE5QZERDWTZjL0FVeDk3QnVHVno2djZNeUZRLzBUaXk1Tm1tOVNqL3JNRnQvdUpmQmlTbk9zUCtTVC9WQmw5TWRkUEtPZVdBbi9kc2VPQU1tTFVYS1VaamNwbC82MEVqTldKYkQxd241WFh6SEptWHFiZExOYzkxWnRNeGxhMXhGVHI2VjF2VGU4bE5rWUVWaUtpQnBLRWJzOWxPY1dPOFB2OWtPVmp2RFV6ejl6ZXhxYjhGejdIYnhwZzZBV1RDMmgyVlhmQm9EUWFJZ3NEdWpMK01QdXFQa1hxeHQ2ajFPa3hCYVQrY1RKcXVnSG1naXJyL3F2MXNhMXMwaGhzbVp4VEN4cnhUOE1YVGlBdEpmNGExdEZOcFFleTJEMWNxb2h6QVhUdTJKMEErT0cxajFYRW13L0xPQ1htSnZTT1R1TlhxZ2V2OHNMZjBLTkE2blZhNEs2dmtDakFFUEVkbXFybmo1Q0dQSFpFMDRDSlZoZ1Bhd3NRSWdMTlpoNkc0UWFqK0ZqclZxR1VsQkFNb0UyLytqT1dBM1RGNkdUcnNER3UxUlY3K0c5VEhvL0FrQ0tQbkNXMVRVMmhhTENzdlJnVnoyd2RyNStNNURzblUxNWFGb1J1TU0xZ0pwNmxKdmtnVWU0RGs3V0U4WTBlZkpWdTNmdUYrSVkxNlBKS0c4MzRHSXBXaWsxbFYxS1FXdldzeDQ3RnJ4aTZZN09qckJMeVUveXdzRWwrUFArMUt2M1NxayIsIm1hYyI6IjI5ODBjNTdkOTg2YmIzMjQyMzAyNWUxNDFiZThkZWUyMjY3Mjg4NDA3MTFiOWMwNGRmMDU4MjA5MDU2YTQwOWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+