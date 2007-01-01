Молодой калужанин перевел мошенникам 900 тысяч рублей
В июне этого года 22-летнему парню позвонили неизвестные и сообщили, что его деньги в опасности. Об этом рассказали в прокуратуре региона в среду, 30 июля.
Злоумышленники предложили разместить сбережения на «безопасном счете». Калужанин поверил и отправил им 900 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».
Правоохранительные органы призывают граждан быть осторожными:
- не доверять звонящим с требованием перевести деньги;
- проверять информацию в официальных источниках;
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- не устанавливать приложения по просьбе неизвестных лиц;
- не переводить средства на так называемые «безопасные счета».
Будьте бдительны и предупреждайте близких о подобных схемах обмана!