В Калуге задержали организаторов нелегальной миграции

Полиция выявила группу преступников, которые изготавливали поддельные свидетельства о рождении детей мигрантов. В документах указывалось, что матери детей были гражданками России, что позволяло получить вид на жительство.

На данный момент известно как минимум о пяти таких случаях, сообщили 30 июля в полиции.

Подозреваемые задержаны в Калуге и Москве.

- Один из них при задержании имитировал инсульт, однако этот диагноз при обследовании в медицинской организации не подтвердился, - пояснили в МВД.

Четверым задержанным предъявлены обвинения, они находятся под стражей.

Отдельно расследуются уголовные дела об изготовлении поддельных документов.