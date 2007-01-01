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Новость дня Криминал

В Калуге задержали организаторов нелегальной миграции

Дмитрий Ивьев
30.07, 10:37
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Полиция выявила группу преступников, которые изготавливали поддельные свидетельства о рождении детей мигрантов. В документах указывалось, что матери детей были гражданками России, что позволяло получить вид на жительство.

На данный момент известно как минимум о пяти таких случаях, сообщили 30 июля в полиции.

Подозреваемые задержаны в Калуге и Москве.

- Один из них при задержании имитировал инсульт, однако этот диагноз при обследовании в медицинской организации не подтвердился, - пояснили в МВД.

Четверым задержанным предъявлены обвинения, они находятся под стражей.

Отдельно расследуются уголовные дела об изготовлении поддельных документов.

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