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Криминал

Житель Кемеровской области вернет калужанке украденные 1,2 миллиона рублей

Дарья Джуманова
29.07, 12:05
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В декабре 2024 года женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и ФСБ. Об этом сообщили в прокуратуре региона во вторник, 29 июля.

 Они убедили пенсионерку, что от ее имени якобы переводят деньги в недружественное государство, и уговорили перевести 1,2 миллиона рублей на «безопасный счет».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлен владелец счета – 22-летний житель Кемеровской области.

Суд обязал его вернуть необоснованно полученные деньги потерпевшей. Общая сумма иска превышает 1,2 миллиона рублей, включая проценты за использование чужих средств.

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