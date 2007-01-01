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Криминал

Калужанка передала мошенникам 1 миллион рублей под предлогом проверки купюр

Дарья Джуманова
29.07, 11:53
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86-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре региона во вторник, 29 июля.

Злоумышленники, представившись сотрудниками проверяющих органов, убедили пенсионерку снять с банковского счета около 1 миллиона рублей под предлогом проверки подлинности денег в Москве. 

Женщина выполнила требования преступников, сняла деньги и передала их курьеру. После этого связь с мошенниками прервалась. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

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