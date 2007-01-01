Калужанка передала мошенникам 1 миллион рублей под предлогом проверки купюр
86-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре региона во вторник, 29 июля.
Злоумышленники, представившись сотрудниками проверяющих органов, убедили пенсионерку снять с банковского счета около 1 миллиона рублей под предлогом проверки подлинности денег в Москве.
Женщина выполнила требования преступников, сняла деньги и передала их курьеру. После этого связь с мошенниками прервалась.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».