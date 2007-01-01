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Новость дня Криминал

В Калужской области убийство мужа ради имущества раскрыли спустя 16 лет

Дарья Джуманова
29.07, 11:32
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Суд вынес приговор 65-летней жительнице поселка Детчино, признанной виновной в убийстве собственного мужа из корыстных побуждений. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 29 июля.

Как установило следствие, женщина знала о намерении мужа развестись и разделить имущество: квартиру, дом, землю, машины и вклады. Чтобы этого избежать, она решила его убить. В 2008 году во время ссоры она дважды выстрелила в супруга — в туловище и голову. Мужчина умер на месте.

После этого она оформила наследство.Преступление раскрыли только спустя 16 лет благодаря работе следствия.

Виновницу приговорили к 14 годам колонии общего режима.

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