В Калужской области убийство мужа ради имущества раскрыли спустя 16 лет

Суд вынес приговор 65-летней жительнице поселка Детчино, признанной виновной в убийстве собственного мужа из корыстных побуждений. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 29 июля.

Как установило следствие, женщина знала о намерении мужа развестись и разделить имущество: квартиру, дом, землю, машины и вклады. Чтобы этого избежать, она решила его убить. В 2008 году во время ссоры она дважды выстрелила в супруга — в туловище и голову. Мужчина умер на месте.

После этого она оформила наследство.Преступление раскрыли только спустя 16 лет благодаря работе следствия.

Виновницу приговорили к 14 годам колонии общего режима.