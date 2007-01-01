Калужанка нарвалась на мошенника при заказе кухни

О возбуждении уголовного дела в понедельник, 28 июля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Женщина нашла объявление в интернете и договорилась об изготовлении и доставке кухни.

В качестве предоплаты она выслала 65 тысяч рублей – половину от цены.

Однако потом мастер в течение восьми месяцев кормил заказчицу одними обещаниями. В итоге она написала заявление в полицию.

Подозреваемому 28 лет. Как он пояснил полиции, изготавливать кухню он даже не собирался, а полученные деньги потратил.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.