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Новость дня Криминал

Калужанка нарвалась на мошенника при заказе кухни

Дмитрий Ивьев
28.07, 15:57
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О возбуждении уголовного дела в понедельник, 28 июля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Женщина нашла объявление в интернете и договорилась об изготовлении и доставке кухни.

В качестве предоплаты она выслала 65 тысяч рублей – половину от цены.

Однако потом мастер в течение восьми месяцев кормил заказчицу одними обещаниями. В итоге она написала заявление в полицию.

Подозреваемому 28 лет. Как он пояснил полиции, изготавливать кухню он даже не собирался, а полученные деньги потратил.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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