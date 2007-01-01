Жительница Козельского района лишилась более двух миллионов рублей из-за мошенников

Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что с её счетов пытаются перевести деньги на поддержку террористических организаций. Об этом рассказали в прокуратуре Калужской области в понедельник, 28 июля.

Для защиты средств злоумышленник предложил передать наличные курьеру для зачисления на «безопасный счёт».

Доверчивая пенсионерка сняла все свои сбережения — 2,5 миллиона рублей — и отдала их посреднику злоумышленников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».