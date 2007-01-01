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Криминал

Калужская пенсионерка хотела заработать на трейдинге, а в итоге отдала 200 тысяч рублей мошенникам

Дарья Джуманова
25.07, 14:42
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Прокуратура Медынского района провела проверку по заявлению 77-летней местной жительницы, которая стала жертвой финансовых аферистов. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 25 июля.

Неизвестный по телефону убедил женщину, что для участия в трейдинге необходимо внести первоначальный капитал. Доверчивая пенсионерка перевела 200 тысяч рублей на указанный счет.

По факту хищения денег возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования установлен получатель средств.

Прокуратура подала в суд иск о взыскании с владельца счета не только украденной суммы, но и процентов за пользование чужими деньгами. Общий сумма к возврату составляет около 250 тысяч рублей.

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