Калужанина оштрафовали за экстремистский пост в мессенджере
Прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 25 июля.
В ходе проверки выяснилось, что 35-летний местный житель в 2024 году разместил в публичном чате мессенджера текст, содержащий негативную оценку сотрудников полиции.
По данному факту в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.