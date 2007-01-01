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Криминал

Калужанина оштрафовали за экстремистский пост в мессенджере

Дарья Джуманова
25.07, 14:28
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Прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 25 июля.

В ходе проверки выяснилось, что 35-летний местный житель в 2024 году разместил в публичном чате мессенджера текст, содержащий негативную оценку сотрудников полиции.

По данному факту в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

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