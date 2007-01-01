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Криминал

Калужанка потеряла 2,9 миллиона рублей из-за телефонных мошенников

Дарья Джуманова
24.07, 15:24
0 616
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В июне 2025 года 65-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов. Об этом сообщили в прокуратуре региона в четверг, 24 июля.

Неизвестные позвонили ей, представились сотрудниками банка и убедили перевести деньги на «безопасный счет» под предлогом защиты средств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В связи с этим правоохранители призывают граждан быть осторожными:

  • Не верить звонкам с предложениями «защитить» деньги.
  • Не переводить средства на сомнительные счета.
  • Не устанавливать приложения по указанию незнакомцев.
  • Проверять информацию через официальные источники.

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