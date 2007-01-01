Калужанка потеряла 2,9 миллиона рублей из-за телефонных мошенников

В июне 2025 года 65-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов. Об этом сообщили в прокуратуре региона в четверг, 24 июля.

Неизвестные позвонили ей, представились сотрудниками банка и убедили перевести деньги на «безопасный счет» под предлогом защиты средств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В связи с этим правоохранители призывают граждан быть осторожными: