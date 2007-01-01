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Криминал

Продавал криптовалюту: в Кировской области мошенник не смог оправдаться перед судом

Дарья Джуманова
24.07, 15:14
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В Калужской области завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве, жертвой которого стал 60-летний ветеран боевых действий. Об этом сообщила прокуратура региона в четверг, 24 июля.

По данным следствия, в январе-феврале 2024 года злоумышленник представился экспертом по биржевым инвестициям и убедил потерпевшего перевести ему деньги, пообещав высокие доходы. Позже выяснилось, что это была мошенническая схема.

В ходе расследования правоохранители установили владельца банковского счета, на который ветеран перевел средства. Прокуратура подала иск о взыскании неосновательного обогащения в пользу пострадавшего.

Ответчик пытался оправдаться, заявив, что получил деньги за продажу криптовалюты, однако суд счел доказательства обвинения убедительными. В итоге с мошенника взыскали 39,5 тысяч рублей в пользу ветерана.

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